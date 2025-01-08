Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
1,200 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hudland Tower, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD

1. Chuẩn hóa và triển khai hệ thống lắp đặt, sửa chữa và bảo hành sản phẩm cho công ty tại thị trường mới. (Qui trình, qui chuẩn dịch vụ, ...)
2. Tuyển dụng và đào tạo về kỹ thuật, kỹ năng lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng cho nhân viên của bộ phận.
3. Xây dựng danh mục vật tư và công cụ dụng cụ phục vụ công việc.
4. Xây dựng và dự trù vật tư, linh kiện bảo hành cấp phát cho Kỹ thuật viên
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.
* QUYỀN LỢI
- Mức lương ~ 1500$. Gồm lương cứng thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp làm việc tại nước ngoài (7 - 10 triệu)
- Được đài thọ các chi phí di chuyển, cư trú… theo quy định Công tác phí của công ty. Thời gian mỗi đợt công tác từ 1 - 3 tháng.
- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ thuật
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
- Chế độ nghỉ mát, teambuilding, nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

