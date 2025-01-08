Tuyển Nhân viên kỹ thuật Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

1. Chuẩn hóa và triển khai hệ thống lắp đặt, sửa chữa và bảo hành sản phẩm cho công ty tại thị trường mới. (Qui trình, qui chuẩn dịch vụ, ...)

2. Tuyển dụng và đào tạo về kỹ thuật, kỹ năng lắp đặt, sửa chữa và bảo trì bảo dưỡng cho nhân viên của bộ phận.

3. Xây dựng danh mục vật tư và công cụ dụng cụ phục vụ công việc.

4. Xây dựng và dự trù vật tư, linh kiện bảo hành cấp phát cho Kỹ thuật viên

5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.

* QUYỀN LỢI

- Mức lương ~ 1500$. Gồm lương cứng thỏa thuận theo năng lực, phụ cấp làm việc tại nước ngoài (7 - 10 triệu)

- Được đài thọ các chi phí di chuyển, cư trú… theo quy định Công tác phí của công ty. Thời gian mỗi đợt công tác từ 1 - 3 tháng.

- Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ thuật

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với 1600 CBNV, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Chế độ nghỉ mát, teambuilding, nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.