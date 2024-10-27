Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DAICHU VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tỉnh lộ 379, thôn Khoá Nhu, xã Yên Hoà, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các công việc hành chính, văn phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thiết kế xử lý các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế bằng phần mềm AutoCAD, Sketch.

Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu trên các phần mềm văn phòng như Excel, Word.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng.

Biết sử dụng phần mềm AutoCAD, Sketch,ABF,...

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế/kiến trúc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAICHU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAICHU VIỆT NAM

