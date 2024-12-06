Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD làm việc tại Long An thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: 113 Nguyễn Văn Siêu, Thanh Phú, Bến Lức, Long An., Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Sản xuất lò hơi tại nhà máy, đảm bảo quá trình sản xuất tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ.
Lắp đặt hệ thống lò hơi tại công trình
Thực hiện kiểm tra và bảo trì định kỳ các hệ thống lò hơi sau khi lắp đặt.
Báo cáo tiến độ và tình trạng công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành cơ nhiệt, cơ khí chế tạo, cơ khí ô tô..;
Không yêu cầu kinh nghiệm;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Kỹ năng tin học cơ bản;
Trung thực, tỉ mỉ, kỷ luật, chủ động và có tinh thần trách nhiệm;
Thái độ làm việc tích cực, hòa nhã với mọi người.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lương cứng từ 7.5-9triệu (tùy năng lực) + phụ cấp (cơm, công tác phí, tăng ca,...)
Cơ hội: Có điều kiện phát huy năng lực và thăng tiến;
Môi trường: cởi mở chú trọng phát triển năng lực con người về chuyên môn, tư duy và văn hóa sống;
Chế độ - Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ các theo quy định của pháp luật, 1 ngày phép/tháng, thăm quan, nghỉ mát, thưởng tặng quà dịp lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAVIHOLD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 39 Đường số 10, The Verosa Park, Khu phố 2, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

