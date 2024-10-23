Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Asahi Japan tuyển dụng Kỹ thuật tòa nhà với yêu cầu công việc như sau:

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, thiết bị theo định kỳ - Sửa chữa, xử lý ban đầu các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà - Kiểm tra, giám sát khu vực được phân công - Thực hiện công việc về kỹ thuật của toà nhà trong ca làm việc - Trực ca, sẵn sàng xử lý mọi sự cố khi cần - Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có sức khỏe tốt

- Tốt nghiệp trường trung cấp nghề/cao đẳng kỹ thuật về điện dân dụng, điện lạnh...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kỹ thuật tại các tòa nhà/khách sạn, nhà máy...

- Có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi, có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 8tr - 10tr + thưởng KPI hàng tháng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định

- Lương tháng 13, thưởng khác

- Chế độ đào tạo tốt. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

- Các hoạt động tập thể thường xuyên: Thể thao, bóng đá...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN

