Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 65, Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm bảo văn phòng công ty luôn gọn gàng, sạch sẽ, sẵn sàng để phục vụ nhu cầu nhân viên.

Đảm bảo an ninh, an toàn tài sản tại công ty - Chuẩn bị đầy đủ thức uống/đồ ăn nhẹ cho nhân viên.

Quản lý việc cấp phát văn phòng phẩm theo ngân sách của công ty và đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Quản lý thư từ đi/ đến.

Lên kế hoạch & thực hiện các hoạt động nội bộ của công ty.

Làm đề nghị thanh toán, theo dõi và quản lý các chi phí văn phòng liên quan.

Thực hiện/cập nhật các form mẫu hành chính của công ty.

Hỗ trợ đón tiếp khách hàng/đối tác tại VP: chuẩn bị trà/café/nước....

Đặt hoa, quà... tặng đối tác, khách hàng trong dịp khai trương VP mới, lễ, tết....

Các công việc khác được QLTT giao phó để phục vụ cho công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học thuộc ngành Quản trị nhân sự, Hành chính…..

Kỹ năng sắp xếp & quản lý công việc theo đúng deadline.

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự.

Có trách nhiệm công việc, cẩn thận, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: sáng 8:30 -12:00 | chiều 13:30 -18:00, Từ thứ 2 – thứ 6/ tuần.

Địa chỉ: 65 đường số 7, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Môi trường làm việc than thiện, văn minh, sáng tạo.

Chế độ: Tham gia đầy đủ BHXH, ngày nghỉ phép năm, nghỉ theo Quy định Nhà nước,...

Tham gia hoạt động nội bộ: Sinh nhật công ty, du lịch năm, tổng kết năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI

