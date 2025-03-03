Tuyển Nhân viên Lễ tân CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SECC, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhân viên lễ tân đảm nhận các công việc như: Đón tiếp khách, giao nhận thư từ, xử lý cuộc gọi đến… và hỗ trợ công tác hậu cần.

Nhiệm Vụ Chính:

1. Đón tiếp khách đến liên hệ công việc:

Chào đón khách, tìm hiểu nhu cầu khách muốn gặp ai, làm gì

Liên hệ phòng ban khách cần gặp để xác nhận có khách đến làm việc

Sau khi nhận được chỉ dẫn từ phòng ban - hướng dẫn khách thực hiện theo đúng yêu cầu

2. Trực điện thoại tổng đài công ty và xử lý các cuộc gọi đến:

Tiếp nhận các cuộc điện thoại đến từ bên ngoài hoặc nội bộ doanh nghiệp.

Thực hiện các cuộc gọi cần thiết theo yêu cầu cấp trên hoặc công việc cần xử lý.

Chuyển tiếp cuộc gọi đến phòng ban liên quan

3. Tiếp nhận - xử lý thư từ, bưu phẩm:

Quản lý, cập nhật, theo dõi sổ văn thư của Công ty.

Tiếp nhận các loại thư từ, bưu phẩm liên quan đến công việc chuyển đến cho nhân viên công ty

Liên hệ với nhân viên có thư từ, bưu phẩm chuyển đến và nhanh chóng thực hiện chuyển giao

Tiếp nhận yêu cầu gửi thư, bưu phẩm đi từ nhân sự các bộ phận và liên hệ giao nhanh cho nhân viên chuyển phát phụ trách khu vực

Chuyển các chứng từ gửi thư về phòng kế toán hàng ngày.

4. Phối hợp quản trị hành chính văn phòng:

Phối hợp nhân viên bộ phận hành chính mua sắm, quản lý cấp phát dụng cụ văn phòng phẩm, đồ trang trí các dịp lễ.

5. Chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, tham gia tổ chức sự kiện:

Chuẩn bị trà nước, thức ăn nhẹ theo quy định, và chuẩn bị phòng họp sạch sẽ.

Sắp xếp sẵn tài liệu cho cuộc họp theo đúng vị trí

Phối hợp và tham gia chuẩn bị, tổ chức các sự kiện của công ty

6. Công việc khác:

Soạn thảo văn bản hành chính khi được yêu cầu

Liên hệ đặt vé máy bay, phòng khách sạn cho nhân sự doanh nghiệp đi công tác

Thực hiện nhiệm vụ công việc khác khi được yêu cầu…

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Thái độ làm việc tích cực: Niềm nở, lịch sự trong giao tiếp, bình tĩnh khi giải quyết những vấn đề xảy ra, chủ động trong công việc…

Kỹ năng: giao tiếp.

Khả năng: sắp xếp và quản lý công việc hiệu quả.

Thành thạo trong việc sử dụng máy tính văn phòng.

Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CHI NHÁNH AROBID - CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Gia nhập đội ngũ tràn đầy tinh thần chinh phục, cùng kiến tạo các nền tảng kinh doanh tiên phong cho Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Làm việc trong môi trường đề cao giá trị con người, thúc đẩy sự hợp tác và hướng tới thành công bền vững.

Được đóng bảo hiểm xã hội ngay khi ký hợp đồng lao động.

Chính sách nghỉ phép hấp dẫn: có phép từ khi thử việc, 12 ngày phép năm cùng tất cả các ngày nghỉ lễ theo quy định.

Lương tháng 13 (áp dụng từ giai đoạn thử việc).

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Pantry luôn sẵn sàng: trà, cà phê, đồ ăn nhẹ, lò vi sóng,...

Các hoạt động gắn kết hấp dẫn: Du lịch công ty, team-building, các sự kiện nội bộ thường xuyên (bao gồm cả biểu diễn âm nhạc trực tiếp!), và sử dụng sân cầu lông do công ty tài trợ.

