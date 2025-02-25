Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT3

- 09, Khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

• Đón tiếp khách tại quầy lễ tân
• Hướng dẫn khách đến các phòng/ ban trong công ty.
• Trực số hotline của công ty để tiếp nhận thông tin của khách hàng và đối tác, chuyển thông tin cho các bộ phận phụ trách có liên quan
• Hỗ trợ setup phòng họp khi có các cuộc họp giao ban, các workshop, đào tạo của Công ty
• Ghi chép/ thống kê thông tin của khách đến văn phòng
• Sử dụng App do công ty phát triển để phát hiện các vấn đề bất thường: mạng chập chờn, sập app, lỗi...
• Thống kê số lượng người dùng đăng ký tài khoản app- Chào hỏi, tiếp đón khách.
• Thực hiện, quản lý môi trường văn phòng
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ngoại hình khá, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm cao.
• Thành thạo máy tính cơ bản, Word, Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng: 6-7tr + thu nhập khác.
Thử việc: 1-2 tháng (85% thu nhập)
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Các hoạt động khác: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 269, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

