Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách, hướng dẫn khách ra vào Tòa nhà theo quy định, quy trình của đã ban hành
Tiếp nhận công văn, giấy tờ của khách hàng và các phòng ban khác trong Công ty gửi Phòng QTTN và chuyển công văn, giấy tờ đến phòng ban liên quan.
Hàng Quý phát Phiếu thăm dò ý kiến KH để tập hợp giải quyết và báo cáo cấp trên những trường hợp khó giải quyết.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng và hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, văn bản, trao đổi trực tiếp...
Trực tiếp soạn thảo văn bản thông báo gửi KH
Tập hợp các nhu cầu phát sinh của khách hàng và liên hệ các bên liên quan thực hiện như: in biển tên công ty của KH, in thẻ xe, tem xe miễn phí, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ có ngoại hình ưa nhìn
Kinh nghiệm: 1 năm vị trí tương đương
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Năng lực quản lý và thực hiện công việc được giao
Nhạy cảm, nắm bắt nhanh tâm lý, cảm xúc của khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm duới áp lực cao
Cẩn thận, trách nhiệm, tình thần hỗ trợ đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

