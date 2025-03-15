Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tiếp đón khách, hướng dẫn khách ra vào Tòa nhà theo quy định, quy trình của đã ban hành

Tiếp nhận công văn, giấy tờ của khách hàng và các phòng ban khác trong Công ty gửi Phòng QTTN và chuyển công văn, giấy tờ đến phòng ban liên quan.

Hàng Quý phát Phiếu thăm dò ý kiến KH để tập hợp giải quyết và báo cáo cấp trên những trường hợp khó giải quyết.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng và hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, văn bản, trao đổi trực tiếp...

Trực tiếp soạn thảo văn bản thông báo gửi KH

Tập hợp các nhu cầu phát sinh của khách hàng và liên hệ các bên liên quan thực hiện như: in biển tên công ty của KH, in thẻ xe, tem xe miễn phí, ...