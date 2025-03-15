Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG
- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp đón khách, hướng dẫn khách ra vào Tòa nhà theo quy định, quy trình của đã ban hành
Tiếp nhận công văn, giấy tờ của khách hàng và các phòng ban khác trong Công ty gửi Phòng QTTN và chuyển công văn, giấy tờ đến phòng ban liên quan.
Hàng Quý phát Phiếu thăm dò ý kiến KH để tập hợp giải quyết và báo cáo cấp trên những trường hợp khó giải quyết.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của khách hàng và hỗ trợ giải đáp thông tin, thắc mắc của khách hàng qua điện thoại, email, văn bản, trao đổi trực tiếp...
Trực tiếp soạn thảo văn bản thông báo gửi KH
Tập hợp các nhu cầu phát sinh của khách hàng và liên hệ các bên liên quan thực hiện như: in biển tên công ty của KH, in thẻ xe, tem xe miễn phí, ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm vị trí tương đương
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Năng lực quản lý và thực hiện công việc được giao
Nhạy cảm, nắm bắt nhanh tâm lý, cảm xúc của khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm duới áp lực cao
Cẩn thận, trách nhiệm, tình thần hỗ trợ đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
