Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa B, Thăng Long Number One, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng khi đến trải nghiệm dịch vụ tại AMARE

Giới thiệu các dịch vụ (Onsen, Jjimjilbang, spa trị liệu, nhà hàng, ...) đến khách hàng.

Tiếp nhận phản hồi và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp.

Thực hiện các khảo sát, cập nhật phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ;

Tìm hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để tư vấn các sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

Chủ động quan sát, tiếp cận khách hàng tiềm năng và giới thiệu các gói liệu trình;

Có kỹ năng bán hàng tốt;

Thực hiện các thủ tục thanh toán, báo cáo doanh thu hàng ngày;

Lấy thông tin và cập nhật thông tin khách hàng lên phần mềm;

Kiểm tra, chốt quỹ tiền mặt vào cuối ca;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt (bắt buộc);

Có kinh nghiệm trên 01 năm;

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, chịu khó học hỏi, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc;

Có kỹ năng tổ chức và sắp xếp, chủ động trong công việc.;

Trung thực, thật thà, có tinh thần trách nhiệm cao;

Có sự hiểu biết về nghiệp vụ lễ tân, tư vấn bán hàng và ngành dịch vụ khách hàng;

Có thể bố trí thời gian làm việc linh hoạt theo ca, theo sự bố trí công việc của bộ phận.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 triệu/tháng + thưởng doanh thu tư vấn dịch vụ hàng tháng. Thu nhập từ 10 - 15 triệu/tháng;

Hỗ trợ ăn ca tại bếp ăn Công ty theo từng ca làm việc;

Hỗ trợ phí gửi xe máy hàng tháng;

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH sau khi ký HĐLĐ chính thức;

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng doanh thu quý (theo tình hình kinh doanh thực tế);

Được đào tạo kiến thức về dịch vụ của công ty và các nghiệp vụ liên quan;

Nhân viên và tứ thân phụ mẫu (hoặc vợ/chồng và con) được miễn phí trải nghiệm dịch vụ Tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật và xông hơi Jjimjilbang chuẩn Hàn tại Công ty 2 lần/tháng;

Đi làm ngày Lễ tính lương 300%

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HEALTH CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin