Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Sunshine Garden - Dương Văn BBé - Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại tòa nhà.

Tiếp nhận các cuộc gọi đến, cung cấp các thông tin được hỏi hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan.

Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn

Tiếp đón cư dân, nhận thông tin từ cư dân giải quyết trong thẩm quyền hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan

Hỗ trợ các công việc khác được quản lý đưa ra

Thời gian làm việc: Làm việc theo ca xoay ( ca 1: 7h - 15h; ca 2: 13h - 21h; ca hành chính: 8h - 17h) - Nghỉ giữa ca 1h)

Tuần nghỉ 01 ngày tự chọn và không cố định

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 21 - 28.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Kĩ năng giao tiếp tốt; Kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề

Có kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân hoặc các vị trí liên quan là một lợi thế

Ngoại hình ưa nhìn, cân đối

Giọng nói chuẩn, có thể giao tiếp Tiếng anh hoặc ngoại ngữ khác là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ.

Các chế độ chung áp dụng cho toàn bộ CBNV tập đoàn: Đào tạo nghiệp vụ, BHXH, nghỉ phép, thưởng ngày lễ tết, tháng 13, du lịch, đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE

