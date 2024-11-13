Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
- Hà Nội: Chung cư Sunshine Garden
- Dương Văn BBé
- Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Trực quầy lễ tân và tiếp đón khách đến làm việc tại tòa nhà.
Tiếp nhận các cuộc gọi đến, cung cấp các thông tin được hỏi hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan.
Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn
Tiếp đón cư dân, nhận thông tin từ cư dân giải quyết trong thẩm quyền hoặc chuyển đến các bộ phận liên quan
Hỗ trợ các công việc khác được quản lý đưa ra
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca xoay ( ca 1: 7h - 15h; ca 2: 13h - 21h; ca hành chính: 8h - 17h) - Nghỉ giữa ca 1h)
Tuần nghỉ 01 ngày tự chọn và không cố định
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kĩ năng giao tiếp tốt; Kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề
Có kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân hoặc các vị trí liên quan là một lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn, cân đối
Giọng nói chuẩn, có thể giao tiếp Tiếng anh hoặc ngoại ngữ khác là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ chung áp dụng cho toàn bộ CBNV tập đoàn: Đào tạo nghiệp vụ, BHXH, nghỉ phép, thưởng ngày lễ tết, tháng 13, du lịch, đồng phục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
