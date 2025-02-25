Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 17 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Đón tiếp và hướng dẫn khách vào nhà hàng;
Giải đáp các thắc mắc của khách khi có yêu cầu;
Hướng dẫn cho khách các điểm tham quan tại Khu du lịch nếu khách có yêu cầu;
Nhận đặt bàn của khách qua email, điện thoại;
Chuẩn bị các công việc vào ca và đóng ca;
Thực hiện các công việc khác do quản lý nhà hàng giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm lễ tân tại nhà hàng fine dining, nhà hàng nhật
Ngoại hình sáng
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Nữ, tuổi từ 20 đến 30
Tại CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Cạnh tranh (lương + tip)
Được đào tạo trong môi trường Omakase chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi kỹ năng chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT
