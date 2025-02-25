Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp và hướng dẫn khách vào nhà hàng;

Giải đáp các thắc mắc của khách khi có yêu cầu;

Hướng dẫn cho khách các điểm tham quan tại Khu du lịch nếu khách có yêu cầu;

Nhận đặt bàn của khách qua email, điện thoại;

Chuẩn bị các công việc vào ca và đóng ca;

Thực hiện các công việc khác do quản lý nhà hàng giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lễ tân tại nhà hàng fine dining, nhà hàng nhật

Ngoại hình sáng

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Nữ, tuổi từ 20 đến 30

Tại CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh (lương + tip)

Được đào tạo trong môi trường Omakase chuyên nghiệp

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi kỹ năng chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZION RESTAURANT

