Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Tập đoàn BRG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khách sạn Oriental Palace, 33 Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quy trình check - in theo tiêu chuẩn
Tư vấn, bán các dịch vụ cho khách hàng
Phục vụ/cung cấp các thông tin cần thiết tới khách hàng trong thời gian lưu trú
Thực hiện quy trình check - out
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc theo ca: Ca ngày: 7h-15h và 15h-22h. Ca đêm: 22h-7h (1 tuần làm 1 ca đêm)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm trong mảng dịch vụ.
Tiếng Anh giao tiếp khá
Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận
Địa điểm làm việc : Hà Nội
Hỗ trợ 1 bữa ăn ca/ngày
Lương thưởng tháng 13, thưởng Lễ/Tết theo quy định; Thưởng hiệu quả công việc
Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Khám sức khỏe, Du lịch - Teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
