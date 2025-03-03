Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khách sạn Oriental Palace, 33 Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quy trình check - in theo tiêu chuẩn

Tư vấn, bán các dịch vụ cho khách hàng

Phục vụ/cung cấp các thông tin cần thiết tới khách hàng trong thời gian lưu trú

Thực hiện quy trình check - out

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc theo ca: Ca ngày: 7h-15h và 15h-22h. Ca đêm: 22h-7h (1 tuần làm 1 ca đêm)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm trong mảng dịch vụ.

Tiếng Anh giao tiếp khá

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận

Địa điểm làm việc : Hà Nội

Hỗ trợ 1 bữa ăn ca/ngày

Lương thưởng tháng 13, thưởng Lễ/Tết theo quy định; Thưởng hiệu quả công việc

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Khám sức khỏe, Du lịch - Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin