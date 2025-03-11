Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN HILINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Là một nhân viên lễ tân, bạn sẽ là điểm liên lạc đầu tiên cho công ty chúng tôi. Nhiệm vụ của Lễ tân của chúng tôi bao gồm cung cấp hỗ trợ hành chính trong toàn tổ chức. Bạn sẽ chào đón khách và chào đón những người đến thăm doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ điều phối các hoạt động lễ tân, bao gồm phân phối thư từ và chuyển hướng các cuộc gọi điện thoại.

Để thành công với tư cách là một Lễ tân, bạn nên có một tính cách dễ chịu, vì đây cũng là một vai trò dịch vụ khách hàng. Bạn cũng sẽ có thể đối phó với các trường hợp khẩn cấp một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời hợp lý hóa các hoạt động văn phòng. Đa nhiệm và kỹ năng quản lý căng thẳng là điều cần thiết cho vị trí này. Vai trò này có thể yêu cầu làm việc theo ca, vì vậy tính linh hoạt là một lợi thế. Cuối cùng, nhiệm vụ và trách nhiệm của Lễ tân là đảm bảo lễ tân chào đón khách tích cực và thực hiện tất cả các nhiệm vụ hành chính theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo Microsoft Office Suite

• Tháo vát và chủ động

• Trả lời, sàng lọc và chuyển tiếp các cuộc gọi điện thoại đến

• Đảm bảo khu vực tiếp tân gọn gàng và có thể trình bày được, với tất cả các văn phòng phẩm và tài liệu cần thiết (ví dụ: bút, biểu mẫu và tài liệu quảng cáo)

• Nhận, Phân loại và phân phối thư / giao hàng hàng ngày

• Duy trì an ninh văn phòng bằng cách tuân theo các quy trình an toàn và kiểm soát quyền truy cập qua bàn tiếp tân (nhật ký giám sát, cấp huy hiệu khách truy cập)

• Đặt hàng vật tư văn phòng và giữ hàng tồn kho

• Cập nhật lịch và lên lịch các cuộc họp

• Sắp xếp việc đi lại và ăn ở, và chuẩn bị chứng từ

• Giữ hồ sơ cập nhật về chi phí và chi phí văn phòng

• Thực hiện các nhiệm vụ lễ tân văn thư khác như nộp đơn, photocopy, sao chép và fax

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HILINK VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh + thưởng và thưởng dựa trên hiệu suất (KPI)

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hỗ trợ

• Đào tạo chuyên nghiệp & hỗ trợ cho sự nghiệp tương lai

• Được cung cấp các thiết bị cần thiết (ví dụ: Máy tính xách tay, văn phòng phẩm, v.v.)

• Bảo hiểm y tế

• Giảm giá cho nhân viên tại các công ty trong Tập đoàn &; các công ty liên kết

• Phụ cấp trang phục

• Các chuyến đi công ty và kỳ nghỉ với các hoạt động xây dựng đội ngũ

• Bữa tối / bữa trưa sinh nhật của công ty

• Lời mời tham dự các sự kiện và bữa tiệc của công ty

• Văn phòng hiện đại, phong cách và rộng rãi

• Các quyền lợi khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HILINK VIET NAM

