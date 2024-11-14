Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 79, An Thọ 2, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn sản phẩm, bán hàng tới khách hàng.
Thực hiện các buổi livestream bán hàng thời trang.
Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các buổi livestream bán hàng phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên Shopee, Tik Tok, Lazada, fanpage.
Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.
Lên đơn đặt hàng, tham gia nhập – xuất hàng về kho
Kiểm kê hàng hóa tại các phòng live, chủ động lên bản kê và báo về công ty để đặt hàng bổ sung.
Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi: 20 đến 28
Là người có đam mê và am hiểu về thời trang.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng
Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức bán hàng thời trang
Hiểu rõ yêu cầu, năm bắt các chỉ thị và thông tin liên quan đến công việc
Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream.
Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6.000.000 - 12.000.000 VND ) + KPI + Thưởng (Thu nhập từ 10.000.000 - 30.000.000 VND);
Tham gia đầy đủ các hoạt động du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, được thoải mái đề xuất ý kiến, sáng tạo trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 33 dường Gia Thượng, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

