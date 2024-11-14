Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 79, An Thọ 2, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thực hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu, tư vấn sản phẩm, bán hàng tới khách hàng.

Thực hiện các buổi livestream bán hàng thời trang.

Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo cho các buổi livestream bán hàng phù hợp với từng chiến dịch, từng đối tượng khách hàng trên Shopee, Tik Tok, Lazada, fanpage.

Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.

Lên đơn đặt hàng, tham gia nhập – xuất hàng về kho

Kiểm kê hàng hóa tại các phòng live, chủ động lên bản kê và báo về công ty để đặt hàng bổ sung.

Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi: 20 đến 28

Là người có đam mê và am hiểu về thời trang.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng

Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức bán hàng thời trang

Hiểu rõ yêu cầu, năm bắt các chỉ thị và thông tin liên quan đến công việc

Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt để xử lý các vấn đề phát sinh khi livestream.

Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (6.000.000 - 12.000.000 VND ) + KPI + Thưởng (Thu nhập từ 10.000.000 - 30.000.000 VND);

Tham gia đầy đủ các hoạt động du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty

Không gian làm việc thoải mái, năng động, được thoải mái đề xuất ý kiến, sáng tạo trong công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO

