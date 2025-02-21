Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Sài Gòn Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Sài Gòn Xanh
- Hồ Chí Minh: 218 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, sản xuất hình ảnh, video cho fanpage, instagram, tiktok, zalo, website và các kênh truyền thông khác của thương hiệu.
Hiểu và nắm rõ về Digital marketing: Fb/ tiktok/ Shopee/ Google ads.
Hợp tác với đội ngũ bán hàng quảng cáo và tiếp thị để phát triển chiến lược tiếp thị dựa trên các thông tin thu thập được từ nghiên cứu về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp đội ngũ bán hàng phát triển chiến lược giá cả và giám sát quá trình phát triển sản phẩm.
Phối hợp làm việc với agency để quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông hợp tác.
Theo dõi tiến triển của các chiến dịch tiếp thị và đưa ra đề xuất để cải thiện.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông của công ty
Phân tích dữ liệu thông qua dự báo doanh số bán hàng
Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm Marketing Planner hoặc trong các vai trò tương tự.
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm/yêu thích sản phẩm thiên nhiên và nước hoa
Có khả năng viết tốt, vốn từ phong phú, không sai chính tả, không nhầm lẫn khái niệm
Kỹ năng phân tích mạnh mẽ, chú ý đến chi tiết và kinh nghiệm trong việc đưa ra thông tin từ dữ liệu
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng tự sắp xếp và chủ động trong công việc
Tự giác, trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm
Có tinh thần học hỏi, tiếp thu
Linh hoạt, tích cực, có khả năng phối hợp làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Sài Gòn Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Đánh giá tăng lương dựa theo đánh giá KPI từng quý, phụ cấp đặc biệt theo ngành nghề
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
Có 12 ngày phép/năm, lương Tháng 13 theo quy định công ty, thưởng nóng...
Chính sách mua hàng nội bộ dành riêng cho nhân viên
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư vấn Sài Gòn Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
