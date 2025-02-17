Tuyển Nhân viên Marketing 3S Cloud Render Farm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 38 Ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Marketing Online (SEO, Google Ads, Email Marketing,...) theo từng giai đoạn;

Quản lý nội dung website, blog, mạng xã hội, tăng traffic cho website;

Phối hợp với team để sản xuất nội dung hình ảnh, video marketing;

Theo dõi và phân tích hiệu quả chiến dịch, đề xuất giải pháp tối ưu;

Nghiên cứu thị trường, đối thủ và cập nhật xu hướng marketing mới;

Tìm kiếm và kết nối với khách hàng trong và ngoài nước.

Tốt nghiệp đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan;

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực marketing;

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Google Ads, Email Marketing,...;

Có khả năng viết content sáng tạo, tối ưu SEO;

Tư duy phân tích, chủ động trong công việc;

Nhạy bén với Công nghệ, biết tìm tòi và ứng dụng AI để hỗ trợ công việc.

Thu nhập: Lương cứng 10-12 triệu đồng (Tùy năng lực, thỏa thuận tại buổi phỏng vấn), Thu nhập tháng lên đến 18 triệu (Bao gồm lương cứng và thưởng KPI );

Thời gian thử việc 2 tháng (85% lương chính thức);

Review tăng lương sau mỗi 6 tháng;

Hưởng các chế độ lễ, tết, du lịch trong năm;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến;

Lương và các phúc lợi theo quy định của công ty, ngoài ra các phúc lợi khác có thể được thỏa thuận cụ thể theo năng lực và kinh nghiệm.

