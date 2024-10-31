Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
- Hà Nội:
- 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
❖ Phân tích Insight khách hàng.
❖
Phân tích Insight khách hàng.
❖ Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triển khai.
Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triển khai.
❖ Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok,...
Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok,...
❖ Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.
Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.
❖ Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp
Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí tương đương
- Ưu tiên từng chạy quảng cáo cho các ngành: Dược Mỹ phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, Thẩm mỹ, Spa, Phòng khám.
Ưu tiên từng chạy quảng cáo cho các ngành: Dược Mỹ phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, Thẩm mỹ, Spa, Phòng khám.
- Có laptop cá nhân
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì
❖
Thu nhập gồm Lương cứng ( 7.000.000-11.000.000) + % doanh số + Thưởng+ Chuyên cần ( 300.000 đ/ tháng) + Phụ cấp
( Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).
( Thu nhập không giới hạn theo năng lực )
(Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).
❖ Xét tăng lương định kỳ.
Xét tăng lương định kỳ.
❖ Được đào tạo bài bản, kèm cặp về các kỹ năng marketing
Được đào tạo bài bản, kèm cặp về các kỹ năng marketing
❖ Được đầu tư chi phí, ngân sách để chạy quảng cáo
Được đầu tư chi phí, ngân sách để chạy quảng cáo
❖ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
❖ Hưởng 12 ngày phép/ năm
Hưởng 12 ngày phép/ năm
❖ Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI