Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION

Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

❖ Phân tích Insight khách hàng.

❖ Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triển khai.
❖ Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok,...
❖ Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.
❖ Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí tương đương
- Ưu tiên từng chạy quảng cáo cho các ngành: Dược Mỹ phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, Thẩm mỹ, Spa, Phòng khám.
- Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Thu nhập gồm Lương cứng ( 7.000.000-11.000.000) + % doanh số + Thưởng+ Chuyên cần ( 300.000 đ/ tháng) + Phụ cấp

( Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).
❖ Xét tăng lương định kỳ.
❖ Được đào tạo bài bản, kèm cặp về các kỹ năng marketing
❖ Được đầu tư chi phí, ngân sách để chạy quảng cáo
❖ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
❖ Hưởng 12 ngày phép/ năm
❖ Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

