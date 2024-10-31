Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

❖ Phân tích Insight khách hàng.

❖ Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triển khai.

❖ Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok,...

❖ Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.

❖ Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí tương đương

- Ưu tiên từng chạy quảng cáo cho các ngành: Dược Mỹ phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, Thẩm mỹ, Spa, Phòng khám.

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì

❖ Thu nhập gồm Lương cứng ( 7.000.000-11.000.000) + % doanh số + Thưởng+ Chuyên cần ( 300.000 đ/ tháng) + Phụ cấp

( Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).

❖ Xét tăng lương định kỳ.

❖ Được đào tạo bài bản, kèm cặp về các kỹ năng marketing

❖ Được đầu tư chi phí, ngân sách để chạy quảng cáo

❖ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

❖ Hưởng 12 ngày phép/ năm

❖ Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước

