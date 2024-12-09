Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Lập kế hoạch và triển khai Marketing cho nhãn hàng
Triển khai các công việc theo yêu cầu của phòng MKT và Ban giám đốc.
Địa chỉ: Công ty Đại Việt Hương - CN Cần Thơ
Số 29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (gần vòng xoay Đầu Sấu)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế, Đại Học Marketing
- Biết sử dụng tin học văn phòng.
- Trung thực, chăm chỉ trong công việc.
- Có kiến thức thiên hướng về Marketing/Sales
- Có ham thích hoặc có kinh nghiệm về quản trị nhãn hàng FMCG tiêu dùng nhanh
- Tương tác tốt với quầy shop/hệ thống phân phối
- Có thiên hướng với các giải pháp hỗ trợ bán hàng online
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận từ 12.000.000đ - 20.000.000đ
- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi.
- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sựu gắn bó lâu dài.
- Sẳn sàng trả lương cao cho các ứng viên có chất lượng.
- Sau thời gian thử việc 1 - 2 tháng sẽ được ký hợp đồng bao gồm các quyền lợi theo luật định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
