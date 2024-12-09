Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai Marketing cho nhãn hàng

Triển khai các công việc theo yêu cầu của phòng MKT và Ban giám đốc.

Địa chỉ: Công ty Đại Việt Hương - CN Cần Thơ

Số 29 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ (gần vòng xoay Đầu Sấu)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế, Đại Học Marketing

- Biết sử dụng tin học văn phòng.

- Trung thực, chăm chỉ trong công việc.

- Có kiến thức thiên hướng về Marketing/Sales

- Có ham thích hoặc có kinh nghiệm về quản trị nhãn hàng FMCG tiêu dùng nhanh

- Tương tác tốt với quầy shop/hệ thống phân phối

- Có thiên hướng với các giải pháp hỗ trợ bán hàng online

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận từ 12.000.000đ - 20.000.000đ

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi.

- Chế độ đãi ngộ tốt để nhân sựu gắn bó lâu dài.

- Sẳn sàng trả lương cao cho các ứng viên có chất lượng.

- Sau thời gian thử việc 1 - 2 tháng sẽ được ký hợp đồng bao gồm các quyền lợi theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Hóa Mỹ Phẩm Đại Việt Hương

