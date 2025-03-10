Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 15A Khu Công nghiệp Quang Minh

- Quang Minh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu của Công ty và các dịch vụ của Công ty đang cung cấp;
Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của Công ty;
Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về các dịch vụ, dự án của Công ty, nhằm cập nhật những tin tức mới nhất đến khách hàng mục tiêu, quản lý. Chăm sóc facebook, website;
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hang;
Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho dịch vụ, thương hiệu của Công ty;
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại Công ty;
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Marketing, Xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng
Sử dụng Tiếng Anh tốt cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu,...
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thương thảo tốt.
Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 16-20 triệu/tháng
Lương tháng 13, thưởng tết
Làm việc lâu dài tại Công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
Tham gia các phong trào hoạt động của Công ty
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số PB-104 Block B, Tòa nhà DIC Phoenix, Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

