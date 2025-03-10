Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần kỹ thuật xây lắp xanh việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 15A Khu Công nghiệp Quang Minh - Quang Minh,Hà Nội

Xây dựng và thực hiện các chương trình Marketing nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu của Công ty và các dịch vụ của Công ty đang cung cấp;

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động PR truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của Công ty;

Chịu trách nhiệm về content: Biên tập, viết bài, đưa tin các hoạt động và hình ảnh về các dịch vụ, dự án của Công ty, nhằm cập nhật những tin tức mới nhất đến khách hàng mục tiêu, quản lý. Chăm sóc facebook, website;

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hang;

Lên ý tưởng kịch bản triển khai, tổ chức sự kiện truyền thông nhằm quảng bá cho dịch vụ, thương hiệu của Công ty;

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tại Công ty;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và Ban giám đốc.

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Marketing, Xuất nhập khẩu, quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm marketing, content, chăm sóc khách hàng

Sử dụng Tiếng Anh tốt cả 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu,...

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thương thảo tốt.

Chịu được áp lực công việc

Mức lương cơ bản: 16-20 triệu/tháng

Lương tháng 13, thưởng tết

Làm việc lâu dài tại Công ty.

Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.

Tham gia các phong trào hoạt động của Công ty

Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

