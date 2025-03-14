Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự C27, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá thương hiệu PT SUN, thu hút học viên và đối tác

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing online & offline hiệu quả, tối ưu ngân sách quảng cáo

- Quản lý và phát triển các kênh truyền thông: Website, Fanpage, TikTok, YouTube,...

- Định hướng, giám sát và đánh giá hiệu quả nội dung, quảng cáo, SEO, social media và các hoạt động truyền thông khác

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing, đảm bảo hiệu suất làm việc cao nhất

- Phối hợp với các phòng ban khác (Tuyển sinh, Hồ sơ, Đối ngoại…) để hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược marketing phù hợp

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục – du học

- Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (Facebook Ads, Google Ads, TikTok, SEO…)

- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu và tối ưu chiến dịch marketing

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và làm việc theo mục tiêu

- Sáng tạo, chủ động, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Trên 20trđ/tháng (Bao gồm lương cứng, thưởng KPI)

- Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước

- Tham gia du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng công ty

- Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng KPI

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng & cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

