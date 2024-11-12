Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 40 Triệu

Mức lương 23 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 23 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ,… đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing (Event, content quảng cáo, content seeding)

Xây dựng - thực thi - giám sát kế hoạch quảng cáo

Bảo đảm về mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng của bộ phận Marketing

Tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và tối ưu quá trình chạy quảng cáo

Theo dõi hoạt động chăm sóc data khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng

Phân công nhiệm vụ, tuyển dụng, quản lý đội ngũ, đào tạo & nâng cao năng lực CBNV phòng Marketing.

Với Mức Lương 23 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu trên 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh

Có khả năng giám sát vận hành đảm bảo chuyển đổi từ data - telesale - tư vấn

Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm từ 30 triệu - 40 triệu. Doanh thu 0.5%-1% hoa hồng.

Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.