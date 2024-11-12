Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
- Hà Nội:
- 25 Nam Đồng
- Đống Đa
- Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 23 - 40 Triệu
Xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể: Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ,… đưa ra những ý tưởng, chiến lược Marketing (Event, content quảng cáo, content seeding)
Xây dựng - thực thi - giám sát kế hoạch quảng cáo
Bảo đảm về mục tiêu doanh số, mục tiêu tăng trưởng của bộ phận Marketing
Tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và tối ưu quá trình chạy quảng cáo
Theo dõi hoạt động chăm sóc data khách hàng theo ngày, hỗ trợ điều chỉnh, cải tiến để tăng tỉ lệ chuyển đổi khách hàng
Phân công nhiệm vụ, tuyển dụng, quản lý đội ngũ, đào tạo & nâng cao năng lực CBNV phòng Marketing.
Với Mức Lương 23 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống Marketing & Digital đa kênh
Có khả năng giám sát vận hành đảm bảo chuyển đổi từ data - telesale - tư vấn
Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty công bằng, trân trọng nhân sự với cơ hội thăng tiến cao
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
