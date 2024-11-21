Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: THT New city, Kim Chung, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Chạy chiến dịch Facebook Ads

- Tối ưu hóa các kênh mkt phù hợp fb, zalo, google...

- Tìm công cụ hỗ trợ và xu hướng mới của Marketing theo dõi để tối ưu quảng cáo.

- Tư vấn, hỗ trợ và kết hợp với bộ phận Sales.

- Thực hiện các công việc liên quan khác

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 06 tháng, ưu tiên với ứng viên từng chạy thị trường nước ngoài.

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học các chuyên ngành liên quan

- Có Laptop cá nhân.

- Kỹ năng phân tích, biết Photoshop cơ bản

- Hoà đồng, linh hoạt, năng động, nhiệt huyết và yêu thích công việc

- Có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : Thoả thuận theo năng lực + Thưởng doanh số + Thưởng top thi đua. Thu nhập: 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ /tháng

- Hỗ trợ chuyên cần: 500.000đ

- Hỗ trợ gửi xe miễn phí

- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.

- Có liên hoan, nghỉ dưỡng hàng tháng với công ty

- Chế độ lễ, tết, BHXH,...

- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM

