Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: THT New city, Kim Chung, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
- Chạy chiến dịch Facebook Ads
- Tối ưu hóa các kênh mkt phù hợp fb, zalo, google...
- Tìm công cụ hỗ trợ và xu hướng mới của Marketing theo dõi để tối ưu quảng cáo.
- Tư vấn, hỗ trợ và kết hợp với bộ phận Sales.
- Thực hiện các công việc liên quan khác
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 06 tháng, ưu tiên với ứng viên từng chạy thị trường nước ngoài.
- Tốt nghiệp cao đẳng đại học các chuyên ngành liên quan
- Có Laptop cá nhân.
- Kỹ năng phân tích, biết Photoshop cơ bản
- Hoà đồng, linh hoạt, năng động, nhiệt huyết và yêu thích công việc
- Có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng : Thoả thuận theo năng lực + Thưởng doanh số + Thưởng top thi đua. Thu nhập: 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ /tháng
- Hỗ trợ chuyên cần: 500.000đ
- Hỗ trợ gửi xe miễn phí
- Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ.
- Có liên hoan, nghỉ dưỡng hàng tháng với công ty
- Chế độ lễ, tết, BHXH,...
- Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ thứ 2 – thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TM&TD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
