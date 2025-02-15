Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TNCL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH TNCL
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH TNCL

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 135/37/49

- 51 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như website, Facebook, Youtube…;
- Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm dịch vụ;
- Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in và gia công);
- Đảm bảo tất cả thiết kế trên các kênh truyền thông (website, social...) và các ấn phẩm khác (nếu có) theo đúng quy chuẩn của Brand guideline công ty đề ra;
- Hỗ trợ dựng video để đăng trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok..;
- Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác (Content, Video, Marketing...) trong việc xây dựng và phát triển nội dung;
- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo: photoshop, AI, Premiere
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ hỗ trợ đào tạo
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu TPHCM
Có kiến thức về sản phẩm.
Có kiến thức và am hiểu về sản phẩm dịch vụ của ngành hàng mẹ và bé là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Kiên nhẫn, biết lắng nghe (Công ty hỗ trợ đào tạo).

Tại Công Ty TNHH TNCL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9 - 12 triệu đồng/tháng (trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chế độ lâu dài: Thực hiện theo quy định của nhà nước.
Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo Luật lao động và quy định công ty: Sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết âm lịch.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động: du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TNCL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TNCL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 135/37/49-51 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

