Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 85A khu nhà phố Thủy Nguyên, KĐT Ecopark, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý và phát triển nội dung trên website, fanpage, các nền tảng mạng xã hội.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo, truyền thông trong ứng dụng các ngành công nghiệp của nhà sản xuất

Thiết kế tài liệu marketing, catalog, banner quảng cáo.

Phối hợp với các bộ phận để xây dựng và thực hiện chiến lược marketing hiệu quả.

Dựa trên kế hoạch Marketing đã được duyệt, lên ý tưởng và tổ chức, kết nối đối tác sản xuất các các tư liệu như: TVC, Clip, biển bảng, flyer, brochure …và các tư liệu quảng cáo khác theo nhu cầu thực tế nhằm phát triển sản phẩm, thương hiệu

Báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Thực hiện các công việc khác theo phân công, yêu cầu của Trường phòng Kinh doanh, Ban Giám đốc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc Quản trị Kinh doanh

Hiểu biết trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc Marketing tổng hợp. Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản phẩm cơ khí, sản phẩm đặc thù…

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng

Được hưởng đầy đủ các quyền và lợi ích theo đúng chế độ, chính sách của Công ty

Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ

Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin