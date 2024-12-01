Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: CL3 Khu đầm lau, Xã Xuân Quan, Văn Giang, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý fanpage của công ty
Lên ý tưởng MKT cho chuỗi cửa hàng
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/ nữ
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền hình,..
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Chăm chỉ, chịu khó trong công việc
Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
