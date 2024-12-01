Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: CL3 Khu đầm lau, Xã Xuân Quan, Văn Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý fanpage của công ty

Lên ý tưởng MKT cho chuỗi cửa hàng

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền hình,..

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

