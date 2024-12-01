Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: CL3 Khu đầm lau, Xã Xuân Quan, Văn Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý fanpage của công ty
Lên ý tưởng MKT cho chuỗi cửa hàng
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/ nữ
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành Marketing, báo chí, truyền hình,..
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Chăm chỉ, chịu khó trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

HỘ KINH DOANH THẢO NGUYÊN QUÁN CƠ SỞ 2

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CL3 Khu đầm lau, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên

