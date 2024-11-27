Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm việc cùng đơn vị agent để xây dựng plan Social Media Marketing cho sản phẩm của công ty trên 2 nền: Facebook vàTikTok

Tạo nội dung hấp dẫn với từng nền tảng mạng xã hội, thu hút sự tương tác của người dùng.

Quản lý và theo dõi các hoạt động trên mạng xã hội, trả lời bình luận, tin nhắn của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả của các chiến dịch Social Media Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Theo dõi các xu hướng mới trên mạng xã hội và cập nhật kiến thức liên tục để áp dụng vào công việc.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi có event/sự kiện

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Social Media Marketing.

Đã từng làm qua tiktokshop

Thích sáng tạo, thay đổi

Hiểu insight người mua hàng, đại lí, đặc biệt là trong ngành FMCG

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ Social Media Marketing (như các phần mềm quản lý Social Media, phần mềm phân tích dữ liệu...).

Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế

Đã từng tham gia các phiên livestream

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-9 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm + hoa hồng nếu có ghi nhận doanh thu

Xem xét thăng tiến mức lương và hoa hồng hàng năm

Thưởng nóng khi có chiến dịch làm tốt

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

