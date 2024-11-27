Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, số 118 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Lên kế hoạch cho các chiến dịch chạy quảng cáo trên TikTok Ads.
Liên tục theo dõi và đo lường hiệu quả quảng cáo nhằm điều chỉnh và đảm bảo quảng cáo đạt hiệu quả đề ra.
Đánh giá sau khi thực hiện chiến dịch, lập báo cáo tổng quan
Đề xuất giải pháp cụ thể cho các chiến dịch quảng cáo tiếp theo.
Theo dõi và hợp tác cùng các vị trí khác phát triển kênh truyền thông xã hội.
Tham gia các buổi họp & báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có kinh nghiệm chạy Ads tối thiểu 1 năm.
Biết lắng nghe, đóng góp và mong muốn được phát triển bản thân.
Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến, không ngại thử thách bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11.000.000 - 14.000.000 + % doanh số + Hỗ trợ tiền ăn trưa 720,000
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Thưởng khi hoàn thành các KPI theo kế hoạch đề ra.
Được hưởng 12 ngày phép/năm.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương tháng thứ 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Team building 1 - 2 lần/năm.
Thời gian làm việc: buổi sáng từ 8h30 đến 12h00; buổi chiều từ 13h30 đến 18h00.
Từ thứ 2 đến thứ 6 & các ngày thứ bảy các tuần luân phiên (thứ bảy tan làm sớm 1 - 1,5 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, thành phố HÀ Nội

