Tuyển Digital Marketing IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại IE&Co
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 19 ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Ads (Facebook, Google, Tiktok, Zalo,....);
Chuẩn bị content, và hình ảnh, video sử dụng cho quảng cáo;
Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu quảng cáo;
Nghiên cứu, phân tích đối thủ, so sánh và báo cáo
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành digital marketing hoặc có liên quan;
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo CPC, Leads, Data các kênh Social: Facebook Ads/ Google Ads/ Tiktok/ Zalo...;
Có tư duy thẩm mỹ, khả năng thiết kế hình ảnh, video ổn;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, ngoại ngữ, khóa học;
Kỹ năng tiếng Anh: Ưu tiên có chứng chỉ;
Tư duy/ kỹ năng: Yêu cầu trung thức, thật thà; Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.
Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI cá nhân
Thưởng hàng tháng theo hiệu quả chung của team.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương
Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
