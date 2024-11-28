Tuyển Digital Marketing IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 ngõ 125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Ads (Facebook, Google, Tiktok, Zalo,....);

Chuẩn bị content, và hình ảnh, video sử dụng cho quảng cáo;

Theo dõi, đo lường và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh quảng cáo và đưa ra các giải pháp tối ưu quảng cáo;

Nghiên cứu, phân tích đối thủ, so sánh và báo cáo

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành digital marketing hoặc có liên quan;

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo CPC, Leads, Data các kênh Social: Facebook Ads/ Google Ads/ Tiktok/ Zalo...;

Có tư duy thẩm mỹ, khả năng thiết kế hình ảnh, video ổn;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục, ngoại ngữ, khóa học;

Kỹ năng tiếng Anh: Ưu tiên có chứng chỉ;

Tư duy/ kỹ năng: Yêu cầu trung thức, thật thà; Có khả năng đọc và phân tích số liệu; chủ động học hỏi và nghiên cứu kiến thức mới.

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng KPI cá nhân

Thưởng hàng tháng theo hiệu quả chung của team.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin