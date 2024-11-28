Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo online cho các dự án bất động sản của công ty

Tạo và quản lý các tài khoản quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

Phân tích và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo

Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing

Theo dõi xu hướng thị trường bất động sản và tài chính để điều chỉnh chiến lược marketing phù hợp

Phối hợp với các bộ phận khác như sales, design để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông

Báo cáo kết quả marketing định kỳ và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm chạy về bất động sản

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về digital marketing, đặc biệt là quảng cáo online

Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads

Khả năng viết content marketing hấp dẫn, thuyết phục

Có hiểu biết cơ bản về thị trường bất động sản và tài chính là một lợi thế

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 đ + Hoa hồng

Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing và kiến thức ngành bất động sản, tài chính

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND

