Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
- Hà Nội: 61 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo online cho các dự án bất động sản của công ty
Tạo và quản lý các tài khoản quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...
Phân tích và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo
Viết nội dung quảng cáo hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing
Theo dõi xu hướng thị trường bất động sản và tài chính để điều chỉnh chiến lược marketing phù hợp
Phối hợp với các bộ phận khác như sales, design để đảm bảo tính nhất quán trong truyền thông
Báo cáo kết quả marketing định kỳ và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về digital marketing, đặc biệt là quảng cáo online
Kỹ năng chạy quảng cáo trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads
Khả năng viết content marketing hấp dẫn, thuyết phục
Có hiểu biết cơ bản về thị trường bất động sản và tài chính là một lợi thế
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing và kiến thức ngành bất động sản, tài chính
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng marketing
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI