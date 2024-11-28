Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT01 - 07 KĐT An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch và trực tiếp triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh Digital (Seo, Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads, Tiktok Ads, Youtube...);

Phân tích và đo lường hiệu quả các chiến dịch Marketing;

Quản trị Website, Fanpage FB, Tiiktok, Zalo...

Vận hành các Tools Digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console...

Phối hợp các bộ phận khác trong công ty để triển khai các hoạt động Marketing;

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí Digital Marketing.

Có kiến thức và kinh nghiệm vận hành thực tế các nền tảng các kênh Digital MKT.

Tư duy logic, có khả năng phân tích và đo lường hiệu quả các chiến dịch MKT.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Sử dụng máy tính cá nhân khi làm việc.

Ưu tiên phỏng vấn các bạn nộp hồ sơ sớm

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr/tháng theo KPI + Thưởng

Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ tết theo quy định và quà từ 500.000 - 1.000.000đ (sinh nhật, 8.3,20.10, 30.4,2.9, tết Dương lịch, chế độ tứ thân phụ mẫu và các chế độ cho con CBNV: tết thiếu nhi, học sinh giỏi) ......

Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh, kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin