Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung, trực tiếp viết bài và đăng bài trên các kênh truyền thông, kinh doanh online của Công ty (Website, Fanpage,..).
Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông
Tham gia xây dựng kế hoạch và sáng tạo ý tưởng cùng đội ngũ Marketing.
Báo cáo kết quả nội dung
Thực hiện các công việc khác về content theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên
Thành thạo tiếng Anh
Có thể viết bài bằng tiếng Anh
Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo
Có khả năng tư duy tốt, nắm bắt trend kịp thời

Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000đ ( + KPI + Thưởng + Chuyên cần)
Môi trường chuyên nghiệp, năng động
Sếp trẻ, dễ tính; anh chị em hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ nhau
Du lịch 1-2 lần/ năm, tổ chức sinh nhật, liên hoan, teambuilding, ....
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Trịnh Văn Bô, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

