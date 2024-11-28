Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Lên kế hoạch nội dung, trực tiếp viết bài và đăng bài trên các kênh truyền thông, kinh doanh online của Công ty (Website, Fanpage,..).

Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông

Tham gia xây dựng kế hoạch và sáng tạo ý tưởng cùng đội ngũ Marketing.

Báo cáo kết quả nội dung

Thực hiện các công việc khác về content theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 năm trở lên

Thành thạo tiếng Anh

Có thể viết bài bằng tiếng Anh

Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo

Có khả năng tư duy tốt, nắm bắt trend kịp thời

Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000đ ( + KPI + Thưởng + Chuyên cần)

Môi trường chuyên nghiệp, năng động

Sếp trẻ, dễ tính; anh chị em hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ nhau

Du lịch 1-2 lần/ năm, tổ chức sinh nhật, liên hoan, teambuilding, ....

Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin