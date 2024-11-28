Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Lên kế hoạch nội dung, trực tiếp viết bài và đăng bài trên các kênh truyền thông, kinh doanh online của Công ty (Website, Fanpage,..).
Quản lý nội dung trên các kênh truyền thông
Tham gia xây dựng kế hoạch và sáng tạo ý tưởng cùng đội ngũ Marketing.
Báo cáo kết quả nội dung
Thực hiện các công việc khác về content theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 01 năm trở lên
Thành thạo tiếng Anh
Có thể viết bài bằng tiếng Anh
Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo
Có khả năng tư duy tốt, nắm bắt trend kịp thời
Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12.000.000đ ( + KPI + Thưởng + Chuyên cần)
Môi trường chuyên nghiệp, năng động
Sếp trẻ, dễ tính; anh chị em hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ nhau
Du lịch 1-2 lần/ năm, tổ chức sinh nhật, liên hoan, teambuilding, ....
Chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
