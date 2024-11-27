Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33 Lô TT03, Ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Quản lý đội ngũ ads và giám sát tình hình các chiến dịch quảng cáo của Công ty
Đào tạo cho đội ngũ nhân viên trong phòng ban về kỹ thuật quảng cáo
Lên ý tưởng, kế hoạch thực hiện chiến dịch quảng cáo sản phẩm
Tối ưu kho tài nguyên có sẵn (2000 video của KOC/tháng), điều phối đội nhóm làm việc kết hợp với Content.
Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo hàng ngày
Lên chiến lược, đề xuất giải pháp khi gặp các vấn đề về kỹ thuật quảng cáo (tk bị khóa, media lỗi, ...)
Thường xuyên Cập nhật các xu hướng và kiến thức quảng cáo mới trong các hội nhóm

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm với vị trí tương đương, ưu tiên mảng bán lẻ, FMCG,...
Đã từng quản lý team từ 3 thành viên
Ngân sách từng quản lý lớn (1 tỷ/tháng)

Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 20.000.000 - 25.000.000 + HH + Thưởng => Thu nhập 25.000.000 - 40.000.000đ/tháng
Ứng viên có thể đề xuất mức lương cứng cao hơn phù hợp với năng lực của bản thân
BHXH sau thử việc, hỗ trợ ăn sáng, gửi xe miễn phí
Thang thăng tiến theo năng lực, xét thăng cấp 6 tháng một lần.
Tự do trong trang phục, không bắt buộc mặc phong cách công sở
Được thoải mái đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc và môi trường làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng các bạn GenZ.
Được du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan, sinh nhật hàng tháng cùng công ty
Không gian làm việc thoải mái, năng động, trà bánh miễn phí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

CÔNG TY TNHH AMERI GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

