Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Trung tâm Thương mại Mê Linh plaza

- Hà Cầu

- Hà Đônhg, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh).
Báo cáo ROI chiến dịch theo ngày.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên.
Có thêm kinh nghiệm về Google Adwords, các Tool trên Facebook,công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế.
Có khả năng quản trị hệ thống Fanpage.
Hiểu về cách vận hành của nền tảng Facebook.
Hiểu về các thuật toán Facebook Ads tiếp cận người dùng.
Biết đọc các chỉ số Ads như: CPM, CPA, CTR, và tối ưu Ads.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 10 -15 triệu ( deal theo năng lực )+ Comission+ Phụ cấp ăn trưa , gửi xe
Đào tạo bài bản, quy trình làm việc tại công ty.
Được hỗ trợ từ quản lý và các phòng ban khác để hoàn thành công việc.
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cum Công Nghiệp Bãi Bùi, TT Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hoá

