Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
- Hà Nội: Tầng 3 Trung tâm Thương mại Mê Linh plaza
- Hà Cầu
- Hà Đônhg, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.
Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh).
Báo cáo ROI chiến dịch theo ngày.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thêm kinh nghiệm về Google Adwords, các Tool trên Facebook,công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế.
Có khả năng quản trị hệ thống Fanpage.
Hiểu về cách vận hành của nền tảng Facebook.
Hiểu về các thuật toán Facebook Ads tiếp cận người dùng.
Biết đọc các chỉ số Ads như: CPM, CPA, CTR, và tối ưu Ads.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản, quy trình làm việc tại công ty.
Được hỗ trợ từ quản lý và các phòng ban khác để hoàn thành công việc.
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
