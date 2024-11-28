Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà The pride, La Khê, Tố Hữu, Hà ĐÔng, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.
Xây dựng và quản lý page, tài khoản., landing page
Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.
Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital
Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Biết chỉnh sửa video hình ảnh và video qua các phần mềm công cụ
Kĩ năng xây dựng ý tưởng
Kĩ năng làm việc nhóm
Chăm chỉ, kiên trì, Ham học hỏi, cầu tiến
Có laptop cá nhân
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Biết chỉnh sửa video hình ảnh và video qua các phần mềm công cụ
Kĩ năng xây dựng ý tưởng
Kĩ năng làm việc nhóm
Chăm chỉ, kiên trì, Ham học hỏi, cầu tiến
Có laptop cá nhân
Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10tr-20tr(Lương cứng 5tr5-10tr+thưởng+ thu nhập thu động), upto 50M
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI