Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà The pride, La Khê, Tố Hữu, Hà ĐÔng, Hà Đông, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia các chiến dịch chạy quảng cáo của công ty.

Xây dựng và quản lý page, tài khoản., landing page

Tìm kiếm data khách hàng có nhu cầu về sản phẩm.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm, công ty trên các kênh truyền thông digital

Một số công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Biết chỉnh sửa video hình ảnh và video qua các phần mềm công cụ

Kĩ năng xây dựng ý tưởng

Kĩ năng làm việc nhóm

Chăm chỉ, kiên trì, Ham học hỏi, cầu tiến

Có laptop cá nhân

Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10tr-20tr(Lương cứng 5tr5-10tr+thưởng+ thu nhập thu động), upto 50M

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Đình Hải

