Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 ngõ 86 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên chiến lược SEO: hiểu sâu về các nguyên tắc và các kỹ thuật SEO, từ đó đề xuất phương án tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho các dự án tại Công ty.

Nghiên cứu từ khóa, nhóm từ khóa và triển khai.

Phân tích, đánh giá Onpage cho website.

Tối ưu Onpage SEO (Tối ưu bài viết, xây dựng Internal Links,...).

Lên kế hoạch và thực các chiến dịch Offpage, xây dựng Link Building.

Thực hiện Audit Technical cho website.

Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng Content chất lượng.

Theo dõi thứ hạng từ khóa, tiến độ dự án để đưa ra giải pháp, phương án khắc phục cũng như nâng cao chất lượng dự án.

Kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ dự án cho Trưởng nhóm.

Phân tích đánh giá từ khóa, lên kế hoạch SEO hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu trên 1 năm kinh nghiệm SEO trở lên, đã có kết quả SEO rõ ràng về keyword, traffic, tỉ lệ chuyển đổi leads

- Có kiến thức tốt về technical, điều phối content, liên kết tốt internal link

- Triển khai backlink hiệu quả, có thể tạo entity cho web

- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, Semrush, Sinbyte, Seoreport, Sonatool, Lar, Screaming Frog ....

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 10.000.000 - 15.000.000 vnđ.

- Teambuilding và du lịch.

- Thưởng lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VERA TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin