Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FIBERTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

– Thực hiện tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm: Google.......

– Đẩy các từ khóa lên trang đầu của công cụ tìm kiếm.

– SEO mạng xã hội, thiết lập và quản trị các trang mạng xã hội của Công ty...

– Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các diễn đàn, blog, mạng xã hội...v..v.

– Lập kế hoạch phân tích đánh giá từ khóa, đánh giá thị trường thông qua mức độ tìm kiếm từ khóa...

– Thực hiện chiến dịch xây dựng link liên kết...

- Theo dõi thứ hạng từ khóa, lập báo cáo thứ hạng từ khóa...

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực SEO, Marketing online...

– Hiểu kiến thức về Onpage – Offpage

– Am hiểu kỹ thuật Copywriting và viết bài chuẩn SEO

– Am hiểu kiến thức về SEO

– Sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google analytics, Google webmaster tools...

– Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FIBERTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-15 triệu + thưởng nóng, thưởng ngày Lễ ,Tết, BHXH theo quy định của Nhà nước

- Được tham gia vào các Dự án của công ty

– Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

– Có chế độ đãi ngộ cho người làm việc gắn bó lâu dài.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước.

– Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FIBERTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.