Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sáng tạo 27 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông theo định hướng công ty.

- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Tik tok........

- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing, bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.

- Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

- Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.

- Theo dõi, phân tích dữ liệu từ các chiến dịch Digital Marketing từ đó lập báo cáo định kỳ về hiệu quả các hoạt động và đề xuất chiến lược mới.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing, ưu tiên trong ngành thời trang, mỹ phẩm...

- Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing;

- Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả (công cụ thiết kế; công cụ tìm kiếm từ khóa trên internet;...);

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

- Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage;

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Kiến thức và hiểu biết về thời trang đặc biệt là ngành thời trang thể thao là ưu thế.

Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực trên 12-15tr++

Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của công ty, tháng lương 13 và nhiều hình thức hấp dẫn khác.

Làm việc trong môi trường năng động, tốc độ phát triển nhanh và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LYTRENDY VIỆT NAM

