Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2 Ng. 1160 Đ. Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Quản lý hệ thống kênh Youtube chủ đề âm nhạc, Up video, biên tập, tương tác khán giả
- Thực hiện SEO video trên Youtube
- Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google
- Xây dựng liên kết cho video và kênh Youtube
- Phân tích và đánh giá các từ khóa
- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và các xu hướng mới trên các nền tảng xã hội.
- Lên ý tưởng và phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc hiệu quả nhất.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên từ 1996 - 2004
- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về SEO (Seo web hoặc Seo Video)
- Kỹ năng cơ bản Photoshop, Premiere, After Efects (chưa biết sẽ được đào tạo)
- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Sáng tạo, năng động và tự tin.
- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm việc các vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 7.000.000 vnđ/ tháng + thưởng % kênh + hỗ trợ phụ cấp 1.000.000 (ăn trưa, xăng xe,...) thu nhập theo năng lực
- Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương thử việc, đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức;
- Thưởng lễ tết + Du lịch, team building
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc;
- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA
