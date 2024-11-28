Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 Ng. 1160 Đ. Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Quản lý hệ thống kênh Youtube chủ đề âm nhạc, Up video, biên tập, tương tác khán giả

- Thực hiện SEO video trên Youtube

- Đẩy các từ khóa lên top trên công cụ tìm kiếm của Youtube và Google

- Xây dựng liên kết cho video và kênh Youtube

- Phân tích và đánh giá các từ khóa

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ và các xu hướng mới trên các nền tảng xã hội.

- Lên ý tưởng và phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên từ 1996 - 2004

- Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về SEO (Seo web hoặc Seo Video)

- Kỹ năng cơ bản Photoshop, Premiere, After Efects (chưa biết sẽ được đào tạo)

- Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Sáng tạo, năng động và tự tin.

- Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm việc các vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7.000.000 vnđ/ tháng + thưởng % kênh + hỗ trợ phụ cấp 1.000.000 (ăn trưa, xăng xe,...) thu nhập theo năng lực

- Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương thử việc, đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức;

- Thưởng lễ tết + Du lịch, team building

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc;

- Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ BEE MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin