Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập kế hoạch SEO chi tiết cho từng chiến dịch, sản phẩm: phân tích từ khóa, kế hoạch xây dựng liên kết, seeding

Nghiên cứu, phân tích, xây dựng bộ từ khóa phù hợp để tối ưu hóa và đưa các từ khóa lên top trong các công cụ tìm kiếm

Nghiên cứu, phân tích nhu cầu người dùng theo định hướng mục tiêu của sản phẩm, doanh nghiệp.

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đang kinh doanh các sản phẩm tương tự, nền tảng tương tự trên thị trường.

Thiết lập, triển khai chiến lược Link Building cho website, xác định số lượng backlink cần thiết cho mỗi từ khóa tương ứng; kết hợp với phòng kỹ thuật để tối ưu website.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, báo cáo kết quả định kỳ

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự

Hiểu biết sâu các công cụ SEO Tỉ mỉ, chi tiết, kỹ năng phân tích và tổng hợp;

Kỹ năng liên quan đến các hình thức quảng cáo như Google Ads, Facebook Ads để giúp đẩy từ khóa lên vị trí cao hơn.

Kỹ năng quản trị website như cập nhập các nội dung chuẩn SEO, theo dõi website, kết nối với cộng đồng webmaster,...

Thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có kinh nghiệm về HTML, CSS

Yêu cầu đính kèm potfolio

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 18.000.000VNĐ

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động.

- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm.

- Du lịch, team building hàng năm.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

