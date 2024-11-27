Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
- Hà Nội: BT5
- 12 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập Kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Social Media…
Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp
Cập nhật insight của người dùng thường xuyên
Quản lý thứ hạng từ khóa, các hoạt động chạy Ads và SEO
Lên kế hoạch và Kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số
Phối hợp với team và các Phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan
Phụ trách làm việc và quản lý công việc với các sàn Thương mại điện tử
Thu thập, phân tích thông tin thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mại, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing
Khả năng:
- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, am hiểu về các thuật ngữ SEO, PPC, Google Adwords, quản trị nội dung...
- Có kinh nghiệm làm việc với sàn thương mại điện tử
- Sử dụng thành thạo các kênh truyền thông số và các công cụ số
Thái độ làm việc: Nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm trong công việc, Cẩn thận, hòa đồng, cầu tiến
Nam/nữ, 23 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn phí ăn trưa tại công ty
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động, lương phép, thưởng lễ, thưởng tết, hiếu hỉ
Được trang bị đồng phục, máy tính, điện thoại, các công cụ làm việc
Được tham gia hoạt động du lịch hằng năm, teambuilding, quà các ngày lễ Tết...
Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo qui định của công ty
Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu với các tổ chức uy tín.
Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc.
Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI