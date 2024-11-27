Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 - 12 Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập Kế hoạch, phân tích và thực thi các hoạt động Digital Marketing trên các kênh truyền thông số

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online: Google, Facebook, Social Media…

Thống kê, phân tích, theo dõi và đánh giá các số liệu quảng cáo, hiệu quả và chi phí chiến dịch để đề ra các hướng giải pháp, các chiến dịch phù hợp

Cập nhật insight của người dùng thường xuyên

Quản lý thứ hạng từ khóa, các hoạt động chạy Ads và SEO

Lên kế hoạch và Kiểm soát các hình ảnh về thương hiệu trên các kênh truyền thông số

Phối hợp với team và các Phòng ban khác để thực hiện các chiến dịch liên quan

Phụ trách làm việc và quản lý công việc với các sàn Thương mại điện tử

Thu thập, phân tích thông tin thị trường, sản phẩm của doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.Đề xuất các ý tưởng về chương trình khuyến mại, truyền thông và quảng bá thương hiệu/sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Digital Marketing, Quản trị kinh doanh, Marketing, thương mại hoặc các chuyên ngành khác tương đương.

Kinh nghiệm: Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực Digital Marketing

Khả năng:

- Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, am hiểu về các thuật ngữ SEO, PPC, Google Adwords, quản trị nội dung...

- Có kinh nghiệm làm việc với sàn thương mại điện tử

- Sử dụng thành thạo các kênh truyền thông số và các công cụ số

Thái độ làm việc: Nhiệt tình, trung thực và trách nhiệm trong công việc, Cẩn thận, hòa đồng, cầu tiến

Nam/nữ, 23 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 – 15.000.000

Miễn phí ăn trưa tại công ty

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định luật lao động, lương phép, thưởng lễ, thưởng tết, hiếu hỉ

Được trang bị đồng phục, máy tính, điện thoại, các công cụ làm việc

Được tham gia hoạt động du lịch hằng năm, teambuilding, quà các ngày lễ Tết...

Thưởng KPIs, Thưởng mục tiêu theo qui định của công ty

Được đào tạo tư duy, kiến thức và tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu với các tổ chức uy tín.

Phát triển: Được bổ nhiệm các vị trí cao hơn khi thể hiện được năng lực làm việc.

Môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SAPON

