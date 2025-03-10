Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà UDIC Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nghiên cứu insight và triển khai (landing, hay caption) bám sát insight (ngành hàng thời trang nữ)

Thiết lập chiến dịch quảng cáo và thiết lập đo lường

Theo dõi quảng cáo và kiểm soát chi phí theo yêu cầu từng sản phẩm

Đề xuất, yêu cầu, phối hợp thống nhất với Team Media

Tìm kiếm và xử lý tài nguyên hình ảnh phục vụ cho việc quảng cáo

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Nếu chưa có kinh nghiệm thì được đào tạo, tuy nhiên sẽ nhận lương học việc

Chăm chỉ, cố gắng, không ngại việc

Tự giác trong công việc

Tính thần học hỏi, chịu khó trao đổi, cập nhật kiến thức mới

Yêu cầu ứng viên sinh năm 2001 trở lên.

Tuyển Nữ

Tại CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực: Tối thiểu 15tr khi nhận chính thức, tối đa theo năng lực

Có đóng BHXH

Làm việc trong môi trường trẻ trung thoải mái

Công ty có sẵn phòng media chuẩn bị nội dung hỗ trợ cho đội Ads

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS

