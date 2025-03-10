Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà UDIC Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Nghiên cứu insight và triển khai (landing, hay caption) bám sát insight (ngành hàng thời trang nữ)
(ngành hàng thời trang nữ)
Thiết lập chiến dịch quảng cáo và thiết lập đo lường
Theo dõi quảng cáo và kiểm soát chi phí theo yêu cầu từng sản phẩm
Đề xuất, yêu cầu, phối hợp thống nhất với Team Media
Tìm kiếm và xử lý tài nguyên hình ảnh phục vụ cho việc quảng cáo
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Nếu chưa có kinh nghiệm thì được đào tạo, tuy nhiên sẽ nhận lương học việc
Chăm chỉ, cố gắng, không ngại việc
Tự giác trong công việc
Tính thần học hỏi, chịu khó trao đổi, cập nhật kiến thức mới
Yêu cầu ứng viên sinh năm 2001 trở lên.
Tuyển Nữ
Chăm chỉ, cố gắng, không ngại việc
Tự giác trong công việc
Tính thần học hỏi, chịu khó trao đổi, cập nhật kiến thức mới
Yêu cầu ứng viên sinh năm 2001 trở lên.
Tuyển Nữ
Tại CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo năng lực: Tối thiểu 15tr khi nhận chính thức, tối đa theo năng lực
Có đóng BHXH
Làm việc trong môi trường trẻ trung thoải mái
Công ty có sẵn phòng media chuẩn bị nội dung hỗ trợ cho đội Ads
Có đóng BHXH
Làm việc trong môi trường trẻ trung thoải mái
Công ty có sẵn phòng media chuẩn bị nội dung hỗ trợ cho đội Ads
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI