Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Oxi House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Đường 27, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nắm bắt được khối lượng công việc thực hiện chi tiết của từng ngày

Chuẩn bị, tập kết cây, chậu, đất, vật tư khác, công cụ dụng cụ cho công trình

Trực tiếp tham gia thi công: trồng cây, khoan, cắt …

Tham gia việc bảo trì, bảo dưỡng cảnh quan theo lịch được phân công

Hỗ trợ các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

Giám sát bảo dưỡng các công trình và thực thi bảo dưỡng một số dự án trọng điểm

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cây xanh, yêu thích mang giá trị xanh, an toàn sức khoẻ và cái đẹp đến mọi người

Kiến thức cơ bản về điện, nước

Có kinh nghiệm về cây xanh và bảo dưỡng

Đồng ý di chuyển

Có kỹ thuật xử lý sâu bệnh và chuyên môn cây trồng

Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9 - 10 triệu + thưởng làm việc hiệu quả

BHXH, nghỉ phép theo quy định

Được đào tạo định hướng phát triển lâu dài cùng công ty

Môi trường startup trẻ, thân thiện, học hỏi và phát triển được nhiều kỹ năng

Nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai

Môi trường tư tưởng mở bạn có thể thoải mái phát triển ý tưởng của mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.