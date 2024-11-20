Tuyển Nhân viên môi trường Công Ty Cổ Phần Oxi House làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên môi trường Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 17 Đường 27, KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Nắm bắt được khối lượng công việc thực hiện chi tiết của từng ngày
Chuẩn bị, tập kết cây, chậu, đất, vật tư khác, công cụ dụng cụ cho công trình
Trực tiếp tham gia thi công: trồng cây, khoan, cắt …
Tham gia việc bảo trì, bảo dưỡng cảnh quan theo lịch được phân công
Hỗ trợ các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu
Giám sát bảo dưỡng các công trình và thực thi bảo dưỡng một số dự án trọng điểm
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cây xanh, yêu thích mang giá trị xanh, an toàn sức khoẻ và cái đẹp đến mọi người
Kiến thức cơ bản về điện, nước
Có kinh nghiệm về cây xanh và bảo dưỡng
Đồng ý di chuyển
Có kỹ thuật xử lý sâu bệnh và chuyên môn cây trồng
Kiến thức cơ bản về điện, nước
Có kinh nghiệm về cây xanh và bảo dưỡng
Đồng ý di chuyển
Có kỹ thuật xử lý sâu bệnh và chuyên môn cây trồng
Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 9 - 10 triệu + thưởng làm việc hiệu quả
BHXH, nghỉ phép theo quy định
Được đào tạo định hướng phát triển lâu dài cùng công ty
Môi trường startup trẻ, thân thiện, học hỏi và phát triển được nhiều kỹ năng
Nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai
Môi trường tư tưởng mở bạn có thể thoải mái phát triển ý tưởng của mình
BHXH, nghỉ phép theo quy định
Được đào tạo định hướng phát triển lâu dài cùng công ty
Môi trường startup trẻ, thân thiện, học hỏi và phát triển được nhiều kỹ năng
Nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai
Môi trường tư tưởng mở bạn có thể thoải mái phát triển ý tưởng của mình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Oxi House
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI