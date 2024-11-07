Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 77, ĐHT10B, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng, bán các thiết bị phụ tùng trong lĩnh vực Thiết bị ngành Công nghiệp. Công nghệ môi trường - xử lý nước và hệ thống lọc nước công nghiệp như: màng RO, vỏ màng RO, màng UF, hóa chất chống cáu cặn, tẩy rửa màng...

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, thiết kế các dự án cho khách hàng.

Phát triển sản phẩm mới.

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – thứ 6

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Môi trường, quản trị kinh doanh, kinh tế thương mại, marketing.

Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến kinh nghiệm bán hàng, tư vấn bán hàng/ dịch vụ trong ngành công nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng phát triển thị trường và bán các thiết bị công nghiệp.. Sẽ được đào tạo sản phẩm mới.

Tư vấn qua điện thoại, tìm hiểu, khai thác nhu cầu, thiết lập cuộc hẹn

Trình bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp, thuyết phục khách hàng.

Giao tiếp tốt, thương lượng, đàm phán chốt đơn hàng.

Phân tích quy mô thị trường, khách hàng tiềm năng địa bàn kinh doanh.

Có kỹ năng làm việc nhóm, độc lập. Kỹ năng đàm phán tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, tư duy tốt.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

Tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động khi ký hợp đồng chính thức

Các chế độ đãi ngộ khác của Công ty khi ký hợp đồng chính thức (Ăn trưa, sinh nhật, Lễ Tết, du lịch..)

Đặc biệt, được hưởng chế độ BẢO HIỂM NHÂN THỌ khi gắn bó với công ty lâu dài

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm

Được đào tạo chuyên sâu kiến thức về thiết bị, kiến thức bán hàng và liên tục đào tạo các kỹ năng mềm với đội ngũ chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, sẻ chia, tôn trọng, phát triển bền vững, có thể phát triển bản thân...

Lương: Thỏa thuận (Lương + doanh số)

Hồ sơ bao gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, Các bằng cấp liên quan, CCCD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NƯỚC ATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.