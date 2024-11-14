Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ANH TIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH ANH TIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ANH TIN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH ANH TIN

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH ANH TIN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 24 Bến Cát, Phường 7, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với yêu cầu của Công ty.
Đàm phán hợp đồng: Xác định yêu cầu hàng hóa, đàm phán giá cả, điều kiện giao hàng, bảo hành, ...
Theo dõi đơn hàng: Giám sát tiến độ sản xuất và quá trình vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng hạn.
Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo hàng hóa đạt tiêu chuẩn theo thỏa thuận; phối hợp kiểm định khi cần.
Quản lý thủ tục nhập khẩu: Xử lý hợp đồng, chứng từ, làm việc với các phòng ban, cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục và lưu hồ sơ.
Cập nhật thông tin: thường xuyên theo dõi quy định, tỷ giá, chi phí vận chuyển,... để điều chỉnh, xử lý công việc kịp thời, phù hợp.
Đảm bảo thông tin trên hệ thống dữ liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời.
Theo dõi tình trạng hàng hóa và đề xuất nhập hàng, đảm bảo không thiếu hụt hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xuất nhâp khẩu, Thương mại quốc tế, Tiếng Anh thương mại...
Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo Tiếng Anh.
Năng động, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANH TIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm 12 - 15 triệu(hoặc cao hơn tùy vào năng lực).
Thưởng hiệu quả công việc.
Thưởng tháng 13, 14 + thưởng Lễ Tết theo quy định công ty.
Thưởng nóng, thưởng cải tiến, sáng tạo, thưởng thâm niên làm việc.
Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách công ty.
Khám sức khỏe định kỳ.
Đóng BHXH, nghỉ phép năm và các chế độ theo luật đầy đủ.
Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực và phát triểncông việc.
Du lịch - teambuilding trong và ngoài nước theo chương trình của công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty như thăm hỏi, sinh nhật, lễ tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANH TIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANH TIN

CÔNG TY TNHH ANH TIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Bến Cát, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

