Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận

Tìm kiếm Nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu, thỏa thuận các điều khoản thương mại và đàm phán giá; đảm bảo quy cách sản phẩm đáp ứng yêu cầu của đơn vị đề xuất và tối ưu về chi phí;

Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho Trưởng đơn vị về các vấn đề có liên quan đến Nhà cung cấp, điều khoản thương mại đàm phán, phân tích đề xuất chọn Nhà cung cấp;

Theo dõi hợp đồng, duyệt giá để làm đặt hàng, theo dõi thanh toán cho Nhà cung cấp;

Hỗ trợ phiên dịch Tiếng Hoa trong các cuộc họp với đối tác;

Một số công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Ngôn ngữ Trung - Anh,....và các ngành khác có liên quan;

Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Trung tốt (HSK5 trở lên)

Tự tin trong giao tiếp, cẩn trọng, tỉ mỉ trong công việc;

Có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài;

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao;

Kỹ năng tổng hợp thông tin và sử dụng vi tính, thiết bị văn phòng thành thạo.

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/7;

Khám sức khỏe định kì hằng năm;

Phụ cấp đồng phục hằng năm;

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn;

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

