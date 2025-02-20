Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Mức lương 13 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà IP3, Imperial Plaza 360 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng trên hệ thống Công ty,

Liên hệ với các shop bán hàng online để đàm phán, thỏa thuận về giá tại các trang taobao, 1688, Tmall, .......

Theo dõi hành trình đơn hàng trên hệ thống mua hàng,

Hỗ trợ các bộ phận các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, shop/xưởng, check thông tin theo yêu cầu khách hàng,

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành,

Có từ 06 tháng kinh nghiệm tương đương (Ưu tiên đã từng làm khiếu nại hoặc nhân viên mua hàng trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc),

Thành thạo tiếng Trung, từ HSK5 trở lên,

Trung thực, chịu được áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp tự tin, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tư vấn,

Có thể tăng ca ngoài giờ để hoàn thành công việc. (Có cơ chế lương OT riêng).

Tại Công ty cổ phần thương mại xnk phương khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7tr + Phụ cấp 500k theo quy định công ty + Thưởng doanh số (Tổng thu nhập từ 13tr - 25tr tùy theo năng lực làm việc),

Thử việc 2 tháng, nhận 85% mức lương chính thức,

Chế độ BHXH, ngày phép năm theo quy định của Công ty,

Thưởng tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết... theo quy định của Công ty,

Chế độ quà sinh nhật, trung thu, quà 20/10, 8/3 cho CBNV nữ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ,

Tham gia miễn phí các buổi đào tạo chia sẻ kỹ năng trong nội bộ.

