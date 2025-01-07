Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu
- Hà Nội: Hà Đông
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Gửi mail và liên hệ trực tiếp các nhà cung cấp nước ngoài yêu cầu báo giá cho các đơn hàng .
- Nhận báo giá từ các nhà cung cấp, lên bảng so sánh giá đầu vào từ các nhà cung cấp
- Đàm phán về giá cả, thời gian giao hàng, nguyên vật liệu, thông số kỹ thuật với nhà cung cấp trong và ngoài nước để chốt hợp đồng.
- Theo dõi thời gian giao hàng các đơn hàng từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để lên kế hoạch giao cho khách hàng.
- Xử lý các đơn hàng nhập khẩu trong trường hợp hàng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, trả lại nhà cung cấp hay yêu cầu bảo hành.
- Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu, tờ khai hàng hóa
- Xử lý yêu cầu về đơn hàng, làm hợp đồng, lên kế hoạch giao hàng.
Website công ty ứng viên có thể tham khảo: https://congnghiepmoi.com/
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng khả năng tiếng Anh, tiếng Trung tốt.
Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
