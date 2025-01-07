Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

- Gửi mail và liên hệ trực tiếp các nhà cung cấp nước ngoài yêu cầu báo giá cho các đơn hàng .

- Nhận báo giá từ các nhà cung cấp, lên bảng so sánh giá đầu vào từ các nhà cung cấp

- Đàm phán về giá cả, thời gian giao hàng, nguyên vật liệu, thông số kỹ thuật với nhà cung cấp trong và ngoài nước để chốt hợp đồng.

- Theo dõi thời gian giao hàng các đơn hàng từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để lên kế hoạch giao cho khách hàng.

- Xử lý các đơn hàng nhập khẩu trong trường hợp hàng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, trả lại nhà cung cấp hay yêu cầu bảo hành.

- Kiểm tra chứng từ hàng nhập khẩu, tờ khai hàng hóa

- Xử lý yêu cầu về đơn hàng, làm hợp đồng, lên kế hoạch giao hàng.

Website công ty ứng viên có thể tham khảo: https://congnghiepmoi.com/