Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Minh Đức Live làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Minh Đức Live
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
Công ty cổ phần Minh Đức Live

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 42, Tòa B

- Golden Heart, Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, đánh giá, xây dựng và quản lý nhà cung cấp (NCC) nội địa, Trung Quốc (1688, Alibaba), nhà máy OEM, đối tác sản xuất phù hợp với định hướng thương mại điện tử bán buôn – bán lẻ – OEM của Minh Đức Live.
Đảm bảo lịch đặt hàng, giao hàng khớp với lịch livestream, chiến dịch bán hàng TMĐT
Thực hiện đàm phán giá mua, chính sách chiết khấu, điều khoản thanh toán, tiến độ giao hàng, chính sách hậu mãi với NCC.
Soạn thảo, rà soát, theo dõi ký kết và thực thi hợp đồng khung, hợp đồng mua hàng từng lô.
Lập kế hoạch và vận hành mua hàng:
Phối hợp với bộ phận Kinh doanh, Marketing dự báo nhu cầu hàng hóa, lập kế hoạch đặt hàng theo tuần/tháng.
Hỗ trợ bộ phận Phát triển sản phẩm trong việc lấy mẫu sản phẩm mới, đặt hàng mẫu
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Lên đơn, nhập bảng chi tiết sản phẩm
Hỗ trợ thông quan đơn giản

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Ưu tiên ứng viên có data nhà cung cấp ở Trung Quốc (1688, Alibaba, các nguồn nội địa) và đã từng làm OEM.
Sử dụng tiếng Trung thành thạo, Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.
Thành thạo các công cụ Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm quản lý mua hàng.
Phù hợp với giai đoạn sơ khai: Chịu được khối lượng công việc đa nhiệm, tốc độ nhanh, linh hoạt.

Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10–15 triệu VNĐ/tháng + Thưởng KPI theo hiệu quả mua hàng và tiết kiệm chi phí
Các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, nghỉ phép năm, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Minh Đức Live

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Minh Đức Live

Công ty cổ phần Minh Đức Live

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

