Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Bảo Linh ADD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 1, toà nhà số 15, ngõ 251, phố Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Nhân viên mua hàng

Tham gia vào quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm từ khâu nhập nguyên liệu đến khi xuất kho.

Quản lý tồn kho, đảm bảo hàng hóa được bảo quản đúng tiêu chuẩn, hạn chế tối đa hao hụt.

Đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên vật liệu.

Quản lý và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp hiện tại và tìm kiếm các nhà cung cấp mới tiềm năng.

Lập kế hoạch mua hàng đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh, tối ưu chi phí.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình tồn kho, chất lượng nguyên liệu, chi phí mua hàng.

Giám sát và hỗ trợ các nhân viên trong bộ phận về các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng và cung ứng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Không yêu cầu bằng cấp.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Hàn cơ bản

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương.

Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, quản lý kho, và mua hàng. (chưa có sẽ được đào tạo)

Có khả năng đàm phán và giao tiếp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH Bảo Linh ADD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.500.000đ/tháng, hỗ trợ ca ăn + đi lại.

Thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo Linh ADD

