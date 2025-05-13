Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 20, Sunrise C, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, Liên hệ nhà cung cấp, so sánh báo giá tiến hành đặt hàng theo đơn từ các bộ phận liên quan
-Làm hợp đồng mua bán và các chứng từ liên quan đến đơn hàng
-Check và theo dõi giao hàng, kiểm tra hồ sơ chứng từ, hồ sơ chất lượng
-Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu, rà soát hồ sơ thanh toán và quyết toán
-Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Kinh nghiệm 02 năm trở lên
-Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
-Tốt nghiệp chuyên ngành về Kỹ thuật và có khả năng đọc được bản vẽ là một lợi thế
-Nắm vững các nghiệp vụ mua hàng, xuất nhập khẩu
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
-Trung thực, cẩn thận có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương : 8-15 triệu/tháng theo năng lực và kinh nghiệm, thưởng T13, thưởng hiệu quả công việc.
-Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Công ty về nghỉ lễ, du lịch.
-Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiển thất nghiệp theo quy định
-Đào tạo chuyên môn hàng tháng, quý nâng cao kinh nghiệm công việc
-Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (từ 8h00 - 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
