Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 20, Sunrise C, Khu đô thị The Manor Central Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

-Tiếp nhận yêu cầu mua hàng, Liên hệ nhà cung cấp, so sánh báo giá tiến hành đặt hàng theo đơn từ các bộ phận liên quan

-Làm hợp đồng mua bán và các chứng từ liên quan đến đơn hàng

-Check và theo dõi giao hàng, kiểm tra hồ sơ chứng từ, hồ sơ chất lượng

-Nhập liệu, kiểm tra, đối chiếu, rà soát hồ sơ thanh toán và quyết toán

-Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Kinh nghiệm 02 năm trở lên

-Có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

-Tốt nghiệp chuyên ngành về Kỹ thuật và có khả năng đọc được bản vẽ là một lợi thế

-Nắm vững các nghiệp vụ mua hàng, xuất nhập khẩu

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

-Trung thực, cẩn thận có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương : 8-15 triệu/tháng theo năng lực và kinh nghiệm, thưởng T13, thưởng hiệu quả công việc.

-Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Công ty về nghỉ lễ, du lịch.

-Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiển thất nghiệp theo quy định

-Đào tạo chuyên môn hàng tháng, quý nâng cao kinh nghiệm công việc

-Thời gian làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần (từ 8h00 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ VINCI E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin